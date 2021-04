Le previsioni meteo di lunedì 26 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) – Nuvole in aumento al Nord, al Centro cielo sereno al mattino ma peggiora nel corso della giornata. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Condizioni in peggioramento al Centro e al Nord, ancora bel tempo al Sud con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Nuvole in aumento sui rilievi alpini e sul settore, condizioni in peggioramento nel corso della giornata su tutto il settore Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con nuvole dapprima sulle Alpi e poi sul resto del settore. Possibili rovesci nella seconda parte della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Cielo sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata con possibili rovesci sui rilievi appenninici Instabile sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti al mattino ma addensamenti compatti e rovesci dal ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 aprile 2021) – Nuvole in aumento al Nord, al Centro cielo sereno al mattino ma peggiora nel corso della giornata. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Condizioni in peggioramento al Centro e al Nord, ancora bel tempo al Sud con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Nord – Nuvole in aumento sui rilievi alpini e sul settore, condizioni in peggioramento nel corso della giornata su tutto il settore Condizioni in peggioramento sulle regioni settentrionali con nuvole dapprima sulle Alpi e poi sul resto del settore. Possibili rovesci nella seconda parte della giornata. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Cielo sereno al mattino, peggiora nel corso della giornata con possibili rovesci sui rilievi appenninici Instabile sulle regioni centrali con ampi soleggiamenti al mattino ma addensamenti compatti e rovesci dal ...

Advertising

infoitinterno : Previsioni meteo, la zona gialla porta con sè la pioggia - infoitinterno : Previsioni meteo, 25 aprile sole e caldo in tutta Italia. Ma da lunedì torna la pioggia - infoitinterno : Previsioni Meteo: la settimana prossima torna il maltempo su mezza Italia, arriva finalmente il caldo al Sud - infoitinterno : Previsioni meteo, caldo il 25 aprile. E il primo maggio sarà soleggiato - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Cieli s… -