La settimana nera del M5S (Di domenica 25 aprile 2021) Scherzo del destino, i paladini della moralità crollano su una questione di soldi. Gli irriducibili dell'onestà, inciampano sui bonifici. Gli ultrà dell'uno vale uno, della democrazia diretta, si scannano su una bega di vile denaro, di pigioni non pagate, di accuse reciproche di non sganciare la grana. Rousseau, la piattaforma avveniristica che doveva cambiare il concetto di democrazia, ha semplicemente finito i «danè». Per questo, soprattutto per questo Davide Casaleggio ha sancito il divorzio tra Movimento e Rousseau, annunciando che i dipendenti della piattaforma finiranno in cassa integrazione, alludendo poi a quei sedicenti "gruppi dirigenti" che avrebbero macchiato con la loro cupidigia l'anima candida del movimento, così come lo sognavano i fondatori. Più che una sfida sui principi, sembra una riunione di condominio, con l'amministratore che sfratta gli inquilini morosi. E' una ... Leggi su panorama (Di domenica 25 aprile 2021) Scherzo del destino, i paladini della moralità crollano su una questione di soldi. Gli irriducibili dell'onestà, inciampano sui bonifici. Gli ultrà dell'uno vale uno, della democrazia diretta, si scannano su una bega di vile denaro, di pigioni non pagate, di accuse reciproche di non sganciare la grana. Rousseau, la piattaforma avveniristica che doveva cambiare il concetto di democrazia, ha semplicemente finito i «danè». Per questo, soprattutto per questo Davide Casaleggio ha sancito il divorzio tra Movimento e Rousseau, annunciando che i dipendenti della piattaforma finiranno in cassa integrazione, alludendo poi a quei sedicenti "gruppi dirigenti" che avrebbero macchiato con la loro cupidigia l'anima candida del movimento, così come lo sognavano i fondatori. Più che una sfida sui principi, sembra una riunione di condominio, con l'amministratore che sfratta gli inquilini morosi. E' una ...

Advertising

avetestancato : RT @giulsmontanino: PRETENDO GIULIA NERA IN SETTIMANA. questa cosa non può continuare a passare inosservata, Deddy in una sera si è esibito… - Terzoaccount2 : @ssoselftisfied Quante coreografie preparano a settimana? Tipo 8? STO NERA. - Giuliafanpage1 : RT @giulsmontanino: PRETENDO GIULIA NERA IN SETTIMANA. questa cosa non può continuare a passare inosservata, Deddy in una sera si è esibito… - Marta_Francesca : NERA se la prossima settimana non esce Deddy. #Amici20 - camillabassoo : RT @giulsmontanino: PRETENDO GIULIA NERA IN SETTIMANA. questa cosa non può continuare a passare inosservata, Deddy in una sera si è esibito… -