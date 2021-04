Juric: «Ci vuole coraggio a non dare un gol come quello di Faraoni…» (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la partita persa contro l’Inter, il tecnico del Verona, Ivan Juric, ha parlato ai microfoni di Dazn: “La squadra oggi ha giocato bene, a volte il calcio è così e ci sta che ci sia un momento negativo. Abbiamo creato tanto, subito poco: faccio i complimenti ai ragazzi, dispiace anche per il gol regolare annullato a Faraoni. C’è poco da rimproverare ai ragazzi, cercheremo di fare cinque partite a questi livelli per migliorare ancora la nostra classifica”. Gol di Faraoni, dunque, regolare. “Non l’ho visto dal campo, me l’hanno detto dopo. Ci vuole coraggio a non dare un gol così…”. Vi mancano i gol di Lasagna? A che punto è la sua evoluzione dal punto di vista del gioco? “Ha giocato tutta la partita in contropiede, con gli spazi aperti. Per me non è sufficiente. Non è che non ha tecnica, anche perché con la ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo la partita persa contro l’Inter, il tecnico del Verona, Ivan, ha parlato ai microfoni di Dazn: “La squadra oggi ha giocato bene, a volte il calcio è così e ci sta che ci sia un momento negativo. Abbiamo creato tanto, subito poco: faccio i complimenti ai ragazzi, dispiace anche per il gol regolare annullato a Faraoni. C’è poco da rimproverare ai ragazzi, cercheremo di fare cinque partite a questi livelli per migliorare ancora la nostra classifica”. Gol di Faraoni, dunque, regolare. “Non l’ho visto dal campo, me l’hanno detto dopo. Cia nonun gol così…”. Vi mancano i gol di Lasagna? A che punto è la sua evoluzione dal punto di vista del gioco? “Ha giocato tutta la partita in contropiede, con gli spazi aperti. Per me non è sufficiente. Non è che non ha tecnica, anche perché con la ...

