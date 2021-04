Inter-Hellas Verona, Conte: “Create anche oggi molte occasioni. Il pallone pesa un po’ di più” (Di domenica 25 aprile 2021) Antonio Conte nel post partita di Inter-Hellas Verona, match della 33a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Inter Antonio Conte, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’Hellas Verona, e valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport. oggi non è stata l’Inter più brillante, ma contava solo una cosa ed è arrivata.“Col pallone che inizia a pesare tanti calciatori si trovano in questa situazione e sentono la pressione. Però penso che anche oggi col Verona abbiamo fatto la partita con tante ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 aprile 2021) Antonionel post partita di, match della 33a giornata della Serie A 2020/2021 L’allenatore dell’Antonio, al termine del match vinto per 2 a 0 contro l’, e valevole per la quattordicesima giornata del girone di ritorno della Serie A 2020/2021, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sky Sport.non è stata l’più brillante, ma contava solo una cosa ed è arrivata.“Colche inizia are tanti calciatori si trovano in questa situazione e sentono la pressione. Però penso checolabbiamo fatto la partita con tante ...

