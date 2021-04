Il club crolla e Sarri spinge per tornare, ma Allegri ‘blocca’ tutto (Di domenica 25 aprile 2021) Tra Sarri e la Roma c’è di mezzo Allegri: il club giallorosso aspetta ancora una risposta di quest’ultimo per definire il futuro tecnico Si starebbero avvicinando le strade di Maurizio Sarri e della Roma, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’. Il noto procuratore Fali Ramadani, che rappresenta tra gli altri anche il tecnico toscano, è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) Trae la Roma c’è di mezzo: ilgiallorosso aspetta ancora una risposta di quest’ultimo per definire il futuro tecnico Si starebbero avvicinando le strade di Maurizioe della Roma, secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.it’. Il noto procuratore Fali Ramadani, che rappresenta tra gli altri anche il tecnico toscano, è stato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

jean_rapp : @jason05_ Lo sto scrivendo in ogni dove. Manca un pezzo del racconto (fonte NY Times): Laporta che si vanta il giov… - Ghira81 : @enzogoku69 @MarcoBellinazzo Sarebbe bastato un equo rispetto delle regole cosa che l’UEFA non ho voluto mantenere.… - FrancescoImbes5 : @capuanogio Analisi lucida. Nell'immediato i benefici sarebbero solo x le partecipanti alla SL. Ma poi si creerebbe… - RobertoZucchi11 : SI METTE MALISSIMO PER ANDREA AGNELLI- DAL TONFO IN BORSA AI CLUB DI A CHE MINACCIANO UNA CAUSA - RobertoZucchi11 : SI METTE MALISSIMO PER ANDREA AGNELLI- DAL TONFO IN BORSA AI CLUB DI A CHE MINACCIANO UNA CAUSA -