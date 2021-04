I programmi in tv oggi, 26 aprile 2021: film, intrattenimento e attualità (Di lunedì 26 aprile 2021) Su Rai Uno La fuggitiva, su Canale 5 L’Isola dei famosi, su Sky Cinema The new Mutant. Guida ai programmi Tv della serata del 26 aprile 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26 aprile 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Due alle 21.20 va in onda Finalmente sposi. Una parrucchiera dai gusti non particolarmente raffinati e il cassiere di un supermercato si trovano coperti di debiti dopo una esageratamente fastosa cerimonia di nozze. La coppia emigra in Germania fingendo di partire per un viaggio. Alle 21.20 su Rai 4 Sputnik. Konstantin è l’unico sopravvissuto al rientro ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) Su Rai Uno La fuggitiva, su Canale 5 L’Isola dei famosi, su Sky Cinema The new Mutant. Guida aiTv della serata del 26Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due alle 21.20 va in onda Finalmente sposi. Una parrucchiera dai gusti non particolarmente raffinati e il cassiere di un supermercato si trovano coperti di debiti dopo una esageratamente fastosa cerimonia di nozze. La coppia emigra in Germania fingendo di partire per un viaggio. Alle 21.20 su Rai 4 Sputnik. Konstantin è l’unico sopravvissuto al rientro ...

