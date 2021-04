Formula 1 | Domenicali | Il pubblico tornerà da Montecarlo

(Di domenica 25 aprile 2021) "Il via libera per ilsugli spalti per un Gp? Dovrebbe accadere acon un numero limitato di persone alla domenica". Stefanopreannuncia il bentornato ai tifosi di ...

Ci vorrà un po' più di tempo invece secondoper riuscire a vedere in1 un pilota donna . "La1 è una di quelle piattaforme sportive che dà la possibilità a uomini e donne ..."C'è una voglia di1 anche fisica, non solo televisiva, incredibile". Parola di Stefano, che ne ha parlato a e - VENTI, il nuovo spazio di approfondimento dell'edizione delle 20 di Sky TG24. "Il ...Milano, 25 aprile 2021 - "Il via libera per il pubblico sugli spalti per un Gp? Dovrebbe accadere a Montecarlo con un numero limitato di persone alla domenica". Stefano Domenicali ...Il Ceo della massima formula, ex team principal Ferrari: 'Il budget cap dà una dimensione diversa di sostenibilità finanziaria alle squadre' ...