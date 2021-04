FIBA Europe Cup 2021: l’Ironi Ness Ziona si laurea campione (Di domenica 25 aprile 2021) Gli israeliani dell’Ironi Ness Ziona sono i vincitori della FIBA Europe Cup 2021. Il sodalizio in questione ha battuto in finale i polacchi dell’Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski con il risultato di 74-82. Il migliore in campo è stato un Nimrod Levi autore di 21 punti in ventisette minuti di impiego. Fondamentale, inoltre, è stato anche l’apporto di un Braian Angola da 15 punti e 9 rimbalzi e quello di un Jerome Meyinsse da 14 punti e 13 rimbalzi. l’Ironi Ness Ziona, nell’albo d’oro, succede a due squadre italiane, vale a dire la Dinamo Sassari, che aveva conquistato la manifestazione nel 2019, e la Reyer Venezia, la quale si era imposta in una finale tutta italiana contro Avellino nel 2018. Inoltre, da questa stagione l’atto ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Gli israeliani delsono i vincitori dellaCup. Il sodalizio in questione ha battuto in finale i polacchi dell’Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski con il risultato di 74-82. Il migliore in campo è stato un Nimrod Levi autore di 21 punti in ventisette minuti di impiego. Fondamentale, inoltre, è stato anche l’apporto di un Braian Angola da 15 punti e 9 rimbalzi e quello di un Jerome Meyinsse da 14 punti e 13 rimbalzi., nell’albo d’oro, succede a due squadre italiane, vale a dire la Dinamo Sassari, che aveva conquistato la manifestazione nel 2019, e la Reyer Venezia, la quale si era imposta in una finale tutta italiana contro Avellino nel 2018. Inoltre, da questa stagione l’atto ...

Advertising

Nadav_Mor : RT @EurobasketNews: FIBA Europe Cup - Ironi Nes-Ziona edge Stal Ostrow to secure the trophy - EurobasketNews : FIBA Europe Cup - Ironi Nes-Ziona edge Stal Ostrow to secure the trophy - EurobasketNews : FIBA Europe Cup - Ironi Nes-Ziona edge Stal Ostrow to secure the trophy - basketinside360 : FIBA Europe Cup, il titolo va all'Ironi Nes Ziona - - SportandoIT : FIBA Europe Cup: stasera la finale tra BMSLAM Stal e Ironi Ness Ziona -

Ultime Notizie dalla rete : FIBA Europe Diretta/ Ostrow Nes Ziona (risultato finale 74 - 82): trionfano gli israeliani! ... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Ostrow Nes Ziona non sarà garantita da canali televisivi italiani, tuttavia sarà possibile seguire la finale della FIBA Europe Cup 2021 in diretta streaming ...

Brugnaro, da sindaco civico di Venezia al lancio del partito nazionale Due scudetti, una coppa Italia e una Fiba Europe cup le vittorie negli ultimi cinque anni. Con questa onorificenza il Coni riconosce la rilevante e preziosa attivit del sindaco Luigi Brugnaro in ...

FIBA Europe Cup, il titolo va all'Ironi Nes Ziona Basketinside FIBA Europe Cup 2021: l’Ironi Ness Ziona si laurea campione Gli israeliani dell'Ironi Ness Ziona sono i vincitori della FIBA Europe Cup 2021. Il sodalizio in questione ha battuto in finale i polacchi dell'Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski con il risultato ...

DIRETTA/ Ostrow Nes Ziona (risultato 65-59) streaming video tv: Jakub 19 punti Diretta Ostrow Nes Ziona streaming video tv, oggi domenica 25 aprile: orario e risultato live della finale di FIBA Europe Cup 2021 da Tel Aviv.

... COME SEGUIRE LA PARTITA La diretta tv di Ostrow Nes Ziona non sarà garantita da canali televisivi italiani, tuttavia sarà possibile seguire la finale dellaCup 2021 in diretta streaming ...Due scudetti, una coppa Italia e unacup le vittorie negli ultimi cinque anni. Con questa onorificenza il Coni riconosce la rilevante e preziosa attivit del sindaco Luigi Brugnaro in ...Gli israeliani dell'Ironi Ness Ziona sono i vincitori della FIBA Europe Cup 2021. Il sodalizio in questione ha battuto in finale i polacchi dell'Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski con il risultato ...Diretta Ostrow Nes Ziona streaming video tv, oggi domenica 25 aprile: orario e risultato live della finale di FIBA Europe Cup 2021 da Tel Aviv.