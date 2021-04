Enlisted | il provato della beta – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di domenica 25 aprile 2021) Abbiamosu PlayStation 5 ladi, shooter MMO in prima persona sviluppato da Gaijin Entertainment. Il filone degli shooter in prima persona ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale è duro a morire. Dai tempi del primo Medal of Honor e dei primi Call of Duty sono infatti passati circa vent’anni, ma ancora oggi il conflitto tra Alleati e Asse continua a tornare spesso in scena nei videogiochi di questo genere. Uno dei team di sviluppo specializzatisi nell’ultimo decennio in tema di Seconda Guerra Mondiale è Gaijin Entertainment, che dopo IL-Sturmovik: Birds of Prey, Birds of Steel e … Provati giochi PC WindowsRead More L'articolo, il– ...