Elisabetta Gregoraci risponde a chi l'accusa di aver sposato Briatore per soldi (Di domenica 25 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci dopo una breve pausa ha fatto il suo comeback televisivo da Zia Mara a Domenica In. Oggi l'ex gieffina ha raccontato alla Venier di aver sofferto per le malelingue che da sempre sostengono che ha sposato Briatore per soldi. "C'ho pensato tanto prima di sposarlo, è la verità. Io ero un po' impaurita all'inizio. Infatti ho aspettato un po'. Quando mi chiese di sposarlo stavamo già insieme da tre anni e avevo già intuito qualcosa e cercavo di rimandare. Avevo paura perché ero molto giovane, avevo 24 anni quando l'ho conosciuto. I cambiamenti spaventano, lui era anche più grande di me. È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci ...

