Eleonora muore di leucemia a 18 anni senza curarsi I genitori sono colpevoli della sua fine | dice il giudice

Eleonora Bottaro morì a 18 anni per leucemia dopo aver rifiutato, convinta dai genitori, di curarsi tramite chemioterapia e di farlo con il metodo Hamer. Ora la corte d'appello condanna i genitori. Eleonora Bottaro è morta di leucemia linfoblastica acuta il 29 agosto 2016 e la vicenda aveva sollevato moltissime polemiche dato che, convinta dai genitori Lino Bottaro e Rita Benini, condannati per omicidio colposo, la ragazza aveva categoricamente rifiutato di curarsi tramite chemioterapia. La cura poteva essere l'unica via per poterle salvare la vita «Eleonora aveva ottime chance di guarire, sono amareggiato e deluso» aveva commentato il

