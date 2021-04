Ecco Suunto 7 Titanium | lo smartwatch definitivo con Wear OS

(Di domenica 25 aprile 2021) Al giorno d’oggi riuscire a gestire una vita frenetica con l’aggiunta di esercizi quotidiani può diventare davvero complicato. A tal proposito urge la necessità di unoin grado di gestire l’attività sportiva e da tenere a portata di polso nell’arco dell’intera giornata.che in questi giorni, un’azienda finlandese conosciuta principalmente per orologi da polso, ha presentato ufficialmente il modello, una versione che riesce ad abbinare l’esperienza versatile del brand negli sport, l’analisi minuziosa di sonno e salute, le mappe all’aperto offline gratuite con navigazione e le favorevoli funzionalità offerte daOS by Google.? Vediamo insieme le specifiche tecniche delable. Il nuovo7 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Suunto

OptiMagazine

PC Professionale di gennaio 2021 è in edicola.il sommario completo del numero 358: Editoriale Il meglio del 2020? Anche per la tecnologia è ... sound e silenzio di qualità7, il migliore ...PC Professionale di gennaio 2021 è in edicola.il sommario completo del numero 358: Editoriale Il meglio del 2020? Anche per la tecnologia è ... sound e silenzio di qualità7, il migliore ...