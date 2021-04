Cristiano Malgioglio chiama Maria De Filippi | il motivo fa commuovere tutti

Advertising

obvae_ : RT @Loranny4: Ronaldo o Malgioglio ci ha vinto 5 palloni d’oro? CRISTIANO TOMMASOOOOO AHAHAHAHHHA #TZVIP - Millyzampa87 : Lui che ha perculato Fra e poi: Malgioglio o Ronaldo, chi ha vinto più palloni d’oro, lui: Cristiano ???????????????????? #tzvip - BABYM582 : RT @Loranny4: Ronaldo o Malgioglio ci ha vinto 5 palloni d’oro? CRISTIANO TOMMASOOOOO AHAHAHAHHHA #TZVIP - Loranny4 : Ronaldo o Malgioglio ci ha vinto 5 palloni d’oro? CRISTIANO TOMMASOOOOO AHAHAHAHHHA #TZVIP - MarikinaaTra : “Ronaldo o Malgioglio chi ha vinto 5 palloni d’oro, Cristiano?” “Cristiano” OK TOMMASO.?? #tzvip -

Lutto per, devastato dalla grave perdita Pubblicato il 25 - 04 - 2021 alle ore 08:47. Ultima modifica il 25 - 04 - 2021 alle ore 08:47 /Da Iva Zanicchi a Pippo Baudo, passando per, tutti con un unico grande pensiero, ovvero che l'artista ha ricevuto in Italia poco successo, o quanto meno non corrisposto alla sua ...Il 24 aprile è venuta a mancare la grande Milva. Cristiano Malgioglio era un suo grande amico, nonché un fan del lavoro de La Rossa ...Cristiano Malgioglio, che è stato autore di alcune canzoni di successo della raffinata interprete, ha ricordato l’amica sui social:. Non avrei mai voluto pubblicare questa foto… ma volevo ricordare #c ...