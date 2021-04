Coprifuoco | Gelmini | “Chi va a cena può stare al tavolo fino alle 22” La smentita di Sibilia | “No a interpretazioni | a quell’ora a casa”

(Di domenica 25 aprile 2021) Nessuna interpretazione del, entro le 22 nessuno deve più circolare in strada. Il sottosegretario all’Interno, Carlo, risponde così al ministro degli Affari Regionali, Mariastella, che ha sostenuto che chi va afuori può rimanere al22 e poi tornare asenza rischiare sanzioni. “Sono tra quelli che auspicavano il23 ma la cabina di regia, dove siedono i rappresentanti di tutti i partiti, ha deciso per le 22 – ha dichiarato– La legge e la circolare del Viminale sono chiare e prevedono il ritorno a22 anche per chiall’aperto. Evitiamo pertanto ...

Advertising

repubblica : ?? Il centrodestra contro il coprifuoco, Gelmini: 'Al ristorante fino alle 22, nessuno sara' multato'. Ma il Viminal… - NicolaPorro : ?? La #Gelmini ci dà gli orari della cena, #Draghi bisticcia con Ursula, la femminista Terragni smonta il #DDLZan. Q… - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - peterkama : La circolare del Viminale smentisce le dichiarazioni della ministra Gelmini: non basta mostrare lo scontrino del lo… - rosaroccaforte : RT @IlPrimatoN: Il coprifuoco è assurdo. E inizia a scricchiolare -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Gelmini

Violare ilalle 22, sperando di poter mostrare lo scontrino del ristorante alle forze dell'ordine, ...è nato da una dichiarazione della ministra per gli Affari Regionali Mariastella...Il, per ora, resta quindi alle 22 . Ma il chiarimento del ministro Speranza era dovuto. ... erano state infatti le dichiarazioni della ministra per gli Affari regionali, Mariastella:...Parola del ministro agli Affari regionali Mariastella Gelmini, che in un’intervista al Messaggero “chiarisce” il concetto di coprifuoco che sarà in vigore da domani quando i ristoranti all’aperto in ...Primi caldi di stagione in arrivo sulla Sicilia. Se il Centro Nord Italia sarà interessato da piogge e rovesci, le regioni meridionali e la Sicilia con la nuova settimana saranno alle prese con un lem ...