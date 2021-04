Come cambiano i colori delle Regioni dal 26 aprile (Di domenica 25 aprile 2021) Quasi tutta Italia in zona gialla: Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione e la sola Sardegna in zona rossa. Altolà del Garante della privacy ai pass verdi (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 26 aprile tornano le zone gialle, per effetto del decreto riaperture approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21 aprile. E quasi tutte le Regioni italiane assumono questa colorazione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), e Come confermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza solo la Sardegna entra in zona rossa. Invece Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta sono in arancione. Mentre Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, ... Leggi su cityroma (Di domenica 25 aprile 2021) Quasi tutta Italia in zona gialla: Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta in arancione e la sola Sardegna in zona rossa. Altolà del Garante della privacy ai pass verdi (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 26tornano le zone gialle, per effetto del decreto riaperture approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 21. E quasi tutte leitaliane assumono questa colorazione. Sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità (Iss), econfermato nell’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza solo la Sardegna entra in zona rossa. Invece Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Valle d’Aosta sono in arancione. Mentre Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, ...

