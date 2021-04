Cagliari - Roma 3 - 2 | sardi vedono salvezza

Advertising

PietroMazzara : #Repubblica riferisce che Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Ca… - CagliariCalcio : ?? | MATCH REPORT GRANDE VITTORIA ?????? #CagliariRoma 3-2 Il racconto ???? - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Roma 1-0, rete di Lykogiannis C. (CAG) - buoncalcio : Serie A, il Cagliari vince anche sulla Roma. Raggiunti Toro e Benevento - sportli26181512 : Fonseca: 'Sono sempre stato sotto esame, penso solo al mio lavoro': Le parole del tecnico giallorosso al termine de… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

- Un aprile da dimenticare per lache ha guadagnato solamente sei punti su quindici a disposizione. Il ko colpotrebbe chiudere anche il discorso sesto posto e la qualificazione all'Europa League, con il Sassuolo ...Ilcala il tris allae vede la salvezza. La squadra di Semplici si impone 3 - 2 sulla formazione di Fonseca in casa e si porta a 31 punti agganciando Benevento e Torino al terzultimo posto. ...I giallorossi trovano la decima sconfitta stagionale contro i sardi che con la terza vittoria consecutiva sognano la salvezza ...Vittoria casalinga per il Cagliari di Semplici che batte la Roma di Fonseca e conquista tre punti importantissimi in ottica salvezza. I sardi, infatti, grazie al successo sui giallorossi, escono fuori ...