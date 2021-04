Ballardini Re Mida Genoa | da Spezia a Spezia ennesimo miracolo

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) La vittoria sullodi fatto ha consegnato la salvezza aldi, artefice di un nuovo capolavoro in rossoblù Era una fredda mattina d’inverno quando Davidesi presentò a Pegli, chiamato per l’ennesima volta da Preziosi a tirare su unche con Maran non aveva trovato la quadra. Appena sette erano i punti collezionati dal Grifone fino a quel 21 dicembre, giorno in cui per la quarta volta il comandante di Ravenna si è seduto sulla panchina rossoblù, amata e odiata come ogni rapporto reale, profondo e sincero sa essere. Forse più di qualsiasi altro in realtà, perché l’amore tra il tecnico romagnolo e la società del Presidente Preziosi è di quelli unici e spesso indefinibili. Un amore che ti stufa e ti fa impazzire, ma del quale in fondo non riesci a fare ...