Aston Villa – West Bromwich Albion 25 aprile 2021 ore 19:00 (Di domenica 25 aprile 2021) L'allenatore dell'Aston Villa, Dean Smith, afferma che Wesley potrebbe essere coinvolto per la prima volta da quando si è rotto i legamenti del ginocchio contro Burnley il giorno di Capodanno 2020. La partita Aston Villa – West Bromwich Albion si gioca oggi, domenica 25 aprile alle ore 19. A che punto sono le due squadre prima di Aston Villa – West Bromwich Albion? Matty Cash viene bandito e Jack Grealish, Morgan Sanson e Trezeguet rimangono fuori. L'esterno del West Brom Robert Snodgrass è ancora fermo per un problema alla schiena. Il difensore Branislav Ivanovic è ancora fuori per uno strappo al tendine del ginocchio ma i Baggies non hanno ...

