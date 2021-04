Acqua e sale (Di domenica 25 aprile 2021) Il vaccino che, per primo, ha tracciato l’inizio della fine del disastro in cui siamo finiti, lo Pfizer, lo hanno trovato due scienziati che sono marito e moglie. Bel colpo, fantastico rovesciamento: l’antidoto al virus dell’isolamento, arriva da una coppia, da un plurale. È la cosa che mi viene in mente ogni volta che guardo “Via dei Matti numero Zero”, il programma che Valentina Cenni e Stefano Bollani conducono da qualche settimana su Rai3, ogni sera, a ora di cena, e che qualcosa di vaccinale ha, è. Sono una coppia anche Cenni e Bollani, da dieci anni. Lei è un’attrice, lui un musicista, la prima volta che hanno lavorato insieme è stato per portare a teatro uno spettacolo, “La regina di Dada”, molto tempo fa, e adesso per la prima volta fanno televisione insieme, e sembra che non facciano altro da una vita, forse perché il programma assomiglia alla loro vita. Bollani è al ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 25 aprile 2021) Il vaccino che, per primo, ha tracciato l’inizio della fine del disastro in cui siamo finiti, lo Pfizer, lo hanno trovato due scienziati che sono marito e moglie. Bel colpo, fantastico rovesciamento: l’antidoto al virus dell’isolamento, arriva da una coppia, da un plurale. È la cosa che mi viene in mente ogni volta che guardo “Via dei Matti numero Zero”, il programma che Valentina Cenni e Stefano Bollani conducono da qualche settimana su Rai3, ogni sera, a ora di cena, e che qualcosa di vaccinale ha, è. Sono una coppia anche Cenni e Bollani, da dieci anni. Lei è un’attrice, lui un musicista, la prima volta che hanno lavorato insieme è stato per portare a teatro uno spettacolo, “La regina di Dada”, molto tempo fa, e adesso per la prima volta fanno televisione insieme, e sembra che non facciano altro da una vita, forse perché il programma assomiglia alla loro vita. Bollani è al ...

