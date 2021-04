A che ora inizia la cerimonia degli Oscar 2021: l’orario della messa in onda (Di domenica 25 aprile 2021) A che ora inizia la cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 in programma nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile? Ve lo diciamo subito: in Italia la diretta tv partirà alle ore 00,15 (l’orario d’inizio ufficiale della cerimonia di premiazione è fissato per le ore 2). La chiusura è invece prevista per le ore 5 del mattino. In tutto quindi la durata stimata della diretta tv italiana dell’evento è di circa 4 ore e 45 minuti. Pronti per la maratona? Streaming e tv Dove vedere la notte degli Oscar 2021 in diretta tv e live streaming? La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in chiaro – gratis – a partire dalle ore 00,15 di lunedì 26 aprile ... Leggi su tpi (Di domenica 25 aprile 2021) A che oraladi premiazionein programma nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile? Ve lo diciamo subito: in Italia la diretta tv partirà alle ore 00,15 (d’inizio ufficialedi premiazione è fissato per le ore 2). La chiusura è invece prevista per le ore 5 del mattino. In tutto quindi la durata stimatadiretta tv italiana dell’evento è di circa 4 ore e 45 minuti. Pronti per la maratona? Streaming e tv Dove vedere la nottein diretta tv e live streaming? Ladi premiazione verrà trasin chiaro – gratis – a partire dalle ore 00,15 di lunedì 26 aprile ...

