25 aprile | Mattarella rende omaggio a monumento rastrellamento Qudraro

Advertising

repubblica : 25 aprile, Mattarella: 'Festa di libertà di tutti gli italiani, ora più che mai serve unità' - News24_it : 25 aprile: Mattarella e Draghi all'Altare della Patria. . [ 2021-04-25T08:35:18.000Z] - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: 25 aprile, Mattarella alla cerimonia all’Altare della Patria con Draghi. FOTO - PetrazzuoloF : RT @lucianoghelfi: #25 aprile: dopo l'omaggio all'Altaredella Patria con le massime cariche istituzionali, il presidente #Mattarella si è r… - danieledv79 : RT @RaiNews: #Liberazione Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all'Altare della Patria, nella cerimonia per il… -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Mattarella

...presidente della Repubblica Sergioè giunto all'Altare della patria per deporre una corona in occasione del 25. Tutti ricordano le immagini della presenza in solitaria di...Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del 76esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Non ci sono i cortei per via delle restrizioni anti - Covid, ma ...e Mattarella ha voluto commemorare quell’episodio deponendo una corona di alloro davanti al monumento, che ricorda il rastrellamento e la deportazione di molti abitanti del quartiere. 25 aprile ...Roma, 25 apr. (Adnkronos) – Fuori programma inedito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 76/mo anniversario della Liberazione. Dopo l’omaggio all’Altare della Patria, i ...