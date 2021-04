Verissimo | Lorella Cuccarini e Arisa | una grande sorpresa in studio

Advertising

seemone01 : RT @pretzelsalato: Nono lorella che a verissimo parla di 'rispetto per questi ragazzi' dopo che ha buttato fuori un talento come tommaso no… - Beautif77413855 : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - ale__danna : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - Thetigerblack4 : RT @ashcoltami: 'Martina è l'unica che può cantare e ballare' Sei sicura Lorella? #verissimo - moolvys : RT @pretzelsalato: Nono lorella che a verissimo parla di 'rispetto per questi ragazzi' dopo che ha buttato fuori un talento come tommaso no… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Lorella

Ospite da Silvia Toffanin aCuccarini ha confessato: E ancora:Cuccarini ha parlato di Maria De Filippi: "La amo profondamente" Maria De Filippi, dopo aver teso una mano a ...La professoressa di "Amici 20",Cuccarini spiega a tutti, le ragioni del nuovo successo in tv. Poi non le manda a dire ad una collega Tra le vip più? L'articoloCuccarini spiega la svolta in tv e punta il dito: "Non fatelo" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...Nella puntata di Verissimo andata in onda il 24 Aprile su Canale 5, Silvia Toffanin intervista Arisa e Lorella Cuccarini in collegamento ...Ospite di Verissimo, Arisa ha parlato a Silvia Toffanin della bellissima esperienza che sta facendo ad Amici di Maria De Filippi. La cantante ha anche svelato un retroscena su Paolo Bonolis, conduttor ...