Speranze svanite per il sottomarino a Bali, ossigeno finito (Di sabato 24 aprile 2021) Sembrano essere ormai svanite le Speranze di salvare i 53 membri dell'equipaggio del sottomarino indonesiano scomparso mercoledì al largo di Bali. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve dovrebbero essersi esaurite stanotte, sempre che il sottomarino fosse ancora intatto.

Ultime Notizie dalla rete : Speranze svanite Speranze svanite per il sottomarino a Bali, ossigeno finito Sembrano essere ormai svanite le speranze di salvare i 53 membri dell'equipaggio del sottomarino indonesiano scomparso mercoledì al largo di Bali. Il sommergibile aveva ossigeno sufficiente solo per tre giorni e le riserve ...

