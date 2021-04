Siria, ancora sangue: autobomba uccide due fratellini di 4 e 5 anni (Di sabato 24 aprile 2021) . Due bambini sono morti e uno è rimasto ferito a seguito dell’esplosione di un ordigno in Siria, nella regione del Golan a sud-ovest di Damasco. Le tre vittime erano fratelli. Lo riferiscono l’agenzia governativa Siriana Sana e l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l’attentato si è verificato nella regione di Quneitra. È di due bambini morti e uno ferito il bilancio dell’esplosione di un ordigno in Siria, nella regione del Golan a sud-ovest di Damasco. Le tre vittime erano fratelli. Lo riferiscono l’agenzia governativa Siriana Sana e l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l’attentato si è verificato nella regione di Quneitra, nei pressi del reticolato che divide di fatto la zona delle Alture del Golan controllata dalla ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 24 aprile 2021) . Due bambini sono morti e uno è rimasto ferito a seguito dell’esplosione di un ordigno in, nella regione del Golan a sud-ovest di Damasco. Le tre vittime erano fratelli. Lo riferiscono l’agenzia governativana Sana e l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui l’attentato si è verificato nella regione di Quneitra. È di due bambini morti e uno ferito il bilancio dell’esplosione di un ordigno in, nella regione del Golan a sud-ovest di Damasco. Le tre vittime erano fratelli. Lo riferiscono l’agenzia governativana Sana e l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui l’attentato si è verificato nella regione di Quneitra, nei pressi del reticolato che divide di fatto la zona delle Alture del Golan controllata dalla ...

