Sindacati | i segretari di Cgil | Cisl e Uil di Napoli incontrano l’arcivescovo Battaglia

(Di sabato 24 aprile 2021) Igeneralie Uil di– Nicola Ricci, Giampiero Tipaldi e Giovanni Sgambati – e laMelicia Comberiati, insieme al Direttore della Pastorale del Lavoro, Antonio Mattone, hanno questa mattinadi, Don Mimmo. Nel corso della riunione è stata ribadita l’esigenza di proseguire sulla strada della collaborazione tra Chiesa, parti sociali, istituzioni, volontariato e enti no profit, che metta le persone e le comunità in cui vivono al centro di ogni speranza e progetto di rilancio e crescita, nel segno della responsabilità e della coesione sociale, soprattutto per la fase delicata chee la sua provincia stanno vivendo. Per ...

Advertising

redazionemetis : Incontro virtuale tra @DalilaNesci e Segretari Generali di @CgilCalabria, @CislNazionale e @UILofficial, su emergen… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: La prossima settimana #Draghi vedrà sindacati e imprenditori sul #RecoveryPlan e sul nuovo #decretolegge di sostegno al… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati segretari

... incontrerà martedì mattina presso la sede della Rocca dei Rettori iconfederali di CGIL, CISL e UIL. Un incontro per discutere sulle proposte presentate daiqualche settimana fa ...della scuola siciliani mostrano le loro preoccupazioni in merito al ritorno in classe al ... Lo dicono in una nota congiunta iregionali della FLC CGIL, Adriano Rizza , Cisl Scuola, ...“Chiediamo al governo regionale di fare chiarezza su quanto sta accadendo all’Azienda sanitaria di Potenza (Asp)”: la richiesta contenuta in un comunicato congiunto diffuso stamani dai segretari lucan ...Dal 3 maggio le lezioni in presenza potranno raggiungere la percentuale di presenza 70-100 per cento come previsto a livello nazionale ...