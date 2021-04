Sassuolo-Sampdoria, gol di Berardi in rovesciata: splendida rete, 1-0 (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Domenico Berardi in Sassuolo-Sampdoria. Il capitano dei neroverdi è strepitoso nel gonfiare la rete con una bellissima rovesciata, seppur da posizione ravvicinata. L’esterno d’attacco calabrese si fa largo in area e su un pallone spiovente si coordina per la meravigliosa acrobazia e impatta perfettamente la sfera che insacca battendo Audero. In alto il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ildel gol di Domenicoin. Il capitano dei neroverdi è strepitoso nel gonfiare lacon una bellissima, seppur da posizione ravvicinata. L’esterno d’attacco calabrese si fa largo in area e su un pallone spiovente si coordina per la meravigliosa acrobazia e impatta perfettamente la sfera che insacca battendo Audero. In alto ildel gol. SportFace.

