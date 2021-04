Romano Prodi: "Salvini si è imbertinottato. Draghi faccia presto" (Di sabato 24 aprile 2021) “Salvini si è imbertinottato...”... “si è messo nella scia di Bertinotti”. Quell’esito dell’esperienza di Governo del 1996 non è mai andata giù a Romano Prodi, che in un’intervista al Corriere della Sera, mette in guardia Mario Draghi dalla “sindrome classica delle coalizioni” che potrebbe vedere stavolta il leader della Lega nei panni del segretario di Rifondazione comunista. Spiega il Professore: “Fai una scelta drastica, come quella di Bertinotti di coalizzarsi con l’Ulivo. Poi cominci a perdere consensi e la cosa ti fa diventare matto. E allora alzi la posta. Ti impunti anche sul niente, ogni giorno di più. Ma attenzione: questo fa perdere voti, non guadagnarli”. E fa cadere i Governi, “ma Draghi ha molte più riserve. È una grande differenza” spiega Prodi, che ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) “si è...”... “si è messo nella scia di Bertinotti”. Quell’esito dell’esperienza di Governo del 1996 non è mai andata giù a, che in un’intervista al Corriere della Sera, mette in guardia Mariodalla “sindrome classica delle coalizioni” che potrebbe vedere stavolta il leader della Lega nei panni del segretario di Rifondazione comunista. Spiega il Professore: “Fai una scelta drastica, come quella di Bertinotti di coalizzarsi con l’Ulivo. Poi cominci a perdere consensi e la cosa ti fa diventare matto. E allora alzi la posta. Ti impunti anche sul niente, ogni giorno di più. Ma attenzione: questo fa perdere voti, non guadagnarli”. E fa cadere i Governi, “maha molte più riserve. È una grande differenza” spiega, che ...

