Riapre la Gamec | ed è subito “Regina”

(Di sabato 24 aprile 2021) La mostra, dedicata aCassolo Bracchi, in arte(1894-1974) a cura di Chiara Gatti e Lorenzo Giusti, nasce dall’acquisizione da parte dellae del Centre Pompidou di Parigi di un importante nucleo di opere dell’artista e mira ad analizzare – dagli esordi negli anni Venti fino ai primi anni Settanta – la riflessione formale di una personalità unica, rimasta a torto ai margini della storia e riscoperta adesso quale figura complessa, sperimentatrice, versatile e poetica.è stata la prima donna dell’avanguardia italiana a dedicarsi interamente alla scultura, di cui ha riletto i linguaggi in direzione audace e sperimentale, piegando la ricerca accademica e naturalistica all’uso di materiali inediti. Alluminio, filo di ferro, latta, stagno, carta vetrata, Plexiglas sono stati i mezzi privilegiati di ...

Con l’annuncio dell’imminente reintroduzione delle zone gialle dal 26 aprile e la conseguente riapertura dei musei, Radio GAMeC on Clubhouse prende un periodo di pausa per dare priorità alla ripresa d ...L'assessore alla Cultura di Bergamo: "Questa riapertura significa moltissimo. Per prima cosa per gli operatori dello spettacolo e della cultura” ...