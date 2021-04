Recovery | Misiani | ' governo assuma impegno politico su proroga superbonus'

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr (Adnkronos) - "Ilsta dando un contributo fondamentale alla ripartenza dell'economia ed è pienamente in linea con il pilastro della transizione verde, uno degli obiettivi strategici del programma Next Generation EU.rlo al 2023 è importante, anche perché molti progetti sono partiti in forte ritardo, data la complessità e la lunghezza delle procedure per gli interventi più complessi". Lo scrive su Facebook il senatore dem Antonio, responsabile Economia per la segreteria Pd. "La bozza del PNRR prevede uno stanziamento complessivo di oltre 18 miliardi, di cui poco più di 8 a carico del cosiddetto “fondo complementare” finanziato con risorse nazionali. Sono risorse molto importanti. Per aumentarle ulteriormente sarebbe necessario ridimensionare altri progetti del PNRR -spiega ...

Advertising

infoitinterno : Misiani: “Conte e Draghi, Recovery simile? Il governo di prima non era fatto di pippe” - Agenpress : Recovery Plan, Misiani (PD): 'Pnrr uguale a quello del governo Conte? Il tempo è sempre galantuomo'… - gianluzappo : RT @formichenews: Imprese, riaperture e Recovery. L’agenda di #Draghi convince. Parla @antoniomisiani L'intervista di @gianluzappo htt… - formichenews : Imprese, riaperture e Recovery. L’agenda di #Draghi convince. Parla @antoniomisiani L'intervista di @gianluzappo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Misiani

Il Sannio Quotidiano

Ed è per questo che come Pd e con ilPlan dobbiamo rendere virtuosa questa nuova fase'. A ...dal Sindaco di Vasto, Francesco Menna : ampliamento del piano regolatore del Porto di Vasto,...Sulplan "E' un'occasione imperdibile per modernizzare il Paese "ha affermato- . L'Italia può recuperare non solo ciò che abbiamo perso in quest'anno disastroso, ma può superare 20 ...Il piano non cambia moltissimo rispetto a quello precedente, anche perché quello precedente era stato fatto in linea con gli obiettivi indicati dall’UE. Il governo Draghi rispetto al precedente può co ...Antonio Misiani, senatore e responsabile economico del PD, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su ...