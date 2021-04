Raffaele Renda racconta la Calabria ad Amici 20 con il nuovo inedito “Focu meu” (Di sabato 24 aprile 2021) La Calabria è ad Amici 2021 grazie al 21enne Raffaele Renda. Il cantante propone il suo inedito “Focu Meu” che racconta la sua terra. Ecco la spiegazione e il testo della canzone. Il talent show di Maria De Filippi, Amici 2021, vede tra i protagonisti il 21enne Raffaele Renda, cantante di Lamezia Terme che ha fatto conoscere a tutta Italia. Il cantante, attraverso il suo nuovo inedito “Focu meu”, titolo che richiama un famosissimo modo di dire della Regione. L’espressione, tipica calabrese, indica stupore, sensazione di meraviglia e quasi incredulità rispetto a qualcosa di inatteso, fuori dal comune o semplicemente meraviglioso. “Questa canzone è ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021) Laè ad2021 grazie al 21enne. Il cantante propone il suoMeu” chela sua terra. Ecco la spiegazione e il testo della canzone. Il talent show di Maria De Filippi,2021, vede tra i protagonisti il 21enne, cantante di Lamezia Terme che ha fatto conoscere a tutta Italia. Il cantante, attraverso il suomeu”, titolo che richiama un famosissimo modo di dire della Regione. L’espressione, tipica calabrese, indica stupore, sensazione di meraviglia e quasi incredulità rispetto a qualcosa di inatteso, fuori dal comune o semplicemente meraviglioso. “Questa canzone è ...

