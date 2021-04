Preghiera della sera 24 Aprile 2021: “noi Ti lodiamo, Padre” (Di sabato 24 aprile 2021) “Noi Ti lodiamo, Padre”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questa sera dedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il suo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 24 aprile 2021) “Noi Ti”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questadedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza delnon solo per ottenere il suo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

