Omicidio ad Avellino | Elena e Giovanni hanno confessato | volevano fare una strage

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiucciso Aldo Gioia perché non approvava la loro relazione. I due ragazzil’dopo essere stati rintracciati a Cervinara. Il movente sarebbe da individuare nel fatto che il padre della ragazza non vedeva di buon occhio la loro relazione sentimentale. Entrambiinfatti che il piano si sarebbe dovuto concludere con l’uccisione anche della madre e della sorella della ragazza. Questa la nota della Procura della Repubblica di: “A seguito di tempestive attività di indagine svolte nell’immediatezza del fatto, coordinate dalla Procura della Repubblica died eseguite dalla Squadra Mobile di ...

Elena Gioia e Giovanni Limata ora risponderanno entrambi divolontario aggravato dalla premeditazione. Il fermo è scattato subito, li attende il carcere didove saranno interrogati ...Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla fare, è morto poco dopo l'arrivo presso l'ospedale Moscati di. L'e la fuga Secondo quanto riportato dal Corriere ...Omicidio ad Avellino, la confessione shock di Elena e Giovanni volevano fare la strage: uccidere padre, madre e sorella ...Avellino – Elena e Giovanni hanno ucciso Aldo Gioia perché non approvava la loro relazione. I due ragazzi hanno confessato l’omicidio dopo essere stati rintracciati a Cervinara. Il movente sarebbe da ...