Nasce la Slow Food Coffee Coalition, una rete mondiale senza confini che riunisce tutti i protagonisti della filiera (Di sabato 24 aprile 2021) Al via la Slow Food Coffee Coalition, una rete aperta nata dall’iniziativa di Slow Food insieme al Gruppo Lavazza, che collabora con l’associazione della chiocciola dalla metà degli anni ‘90. Questa rete, nelle intenzioni dei promotori, unirà tutti gli attori della filiera del caffè, dai produttori ai torrefattori, dai distributori ai consumatori, accomunati dall’amore per questa bevanda e ispirati dall’idea di un caffè buono, pulito e giusto per tutti. Un nuovo modello di relazione, ispirato ai valori della cooperazione, che tiene conto dell’evoluzione dei paradigmi di produzione e consumo, lanciato – in occasione della Giornata ... Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) Al via la, unaaperta nata dall’iniziativa diinsieme al Gruppo Lavazza, che collabora con l’associazionechiocciola dalla metà degli anni ‘90. Questa, nelle intenzioni dei promotori, uniràgli attoridel caffè, dai produttori ai torrefattori, dai distributori ai consumatori, accomunati dall’amore per questa bevanda e ispirati dall’idea di un caffè buono, pulito e giusto per. Un nuovo modello di relazione, ispirato ai valoricooperazione, che tiene conto dell’evoluzione dei paradigmi di produzione e consumo, lanciato – in occasioneGiornata ...

