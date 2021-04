Advertising

TgLa7 : Nas oscurano 92 siti, vendevano farmaci anti-Covid - CDNewsCalabria : Vendita farmaci anti-Covid, i Nas oscurano 92 siti web - Italia_Notizie : I Nas oscurano 92 siti web che vendevano farmaci anti-Covid. Speranza: “Sui medicinali diffidare dai canali alterna… - Lory1370 : RT @TgLa7: Nas oscurano 92 siti, vendevano farmaci anti-Covid - zazoomblog : I Nas oscurano 92 siti web che vendevano farmaci anti-Covid. Speranza: “Sui medicinali diffidare dai canali alterna… -

I carabinieri del nucleo antisofisticazione hanno oscurato 92 siti web in cui si vendevano in maniera illecita varie tipologie di medicinali. Anche anticovid. I siti erano collocati su server esteri. ...'Voglio ringraziare i- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per l'operazione che ha portato all'oscuramento di 92 siti web che vendevano illegalmente farmaci anti Covid - 19 e altri ...