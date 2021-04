Napoli, preoccupati i commercianti a Chiaia: “Servono maggiori spazi esterni e controlli” (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – L’associazione Chiaia Night, in previsione del passaggio della Campania in zona gialla che avverrà lunedì 26 aprile, ha richiesto da circa 10 giorni attraverso la propria associazione di categoria, un incontro con istituzioni e forze dell’ordine per discutere delle problematiche che potrebbero crearsi con queste riaperture al fine di evitare situazione di rischio ed eventuali aumenti dei contagi. Purtroppo ad oggi, si legge in una nota dell’associazione, la richiesta non ha avuto risposta e non c’è stato alcun incontro, “e noi come tante altre attività restiamo in attesa di conoscere il comportamento delle istituzioni, cui abbiamo chiesto aiuto. La nostra preoccupazione come quella di tutti è che si vanifichi lo sforzo fatto fino ad ora, soprattutto dalle tante categorie economiche danneggiate da una chiusura ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– L’associazioneNight, in previsione del passaggio della Campania in zona gialla che avverrà lunedì 26 aprile, ha richiesto da circa 10 giorni attraverso la propria associazione di categoria, un incontro con istituzioni e forze dell’ordine per discutere delle problematiche che potrebbero crearsi con queste riaperture al fine di evitare situazione di rischio ed eventuali aumenti dei contagi. Purtroppo ad oggi, si legge in una nota dell’associazione, la richiesta non ha avuto risposta e non c’è stato alcun incontro, “e noi come tante altre attività restiamo in attesa di conoscere il comportamento delle istituzioni, cui abbiamo chiesto aiuto. La nostra preoccupazione come quella di tutti è che si vanifichi lo sforzo fatto fino ad ora, soprattutto dalle tante categorie economiche danneggiate da una chiusura ...

