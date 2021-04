Musica e balli in Piazza Dante, 25 multati dai carabinieri (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno multato 25 persone ieri sera nella zona di Piazza Dante, a Napoli, per violazione della normativa di prevenzione anti-Covid. I militari della Compagnia centro sono intervenuti per disperdere un assembramento di circa 200 persone, radunate tra Piazza Dante e via Bellini, che ballavano con Musica ad alto volume. Una decina le pattuglie intervenute. I 25 identificati e multati non indossavano le mascherine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ihanno multato 25 persone ieri sera nella zona di, a Napoli, per violazione della normativa di prevenzione anti-Covid. I militari della Compagnia centro sono intervenuti per disperdere un assembramento di circa 200 persone, radunate trae via Bellini, che ballavano conad alto volume. Una decina le pattuglie intervenute. I 25 identificati enon indossavano le mascherine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

