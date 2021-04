Morta Milva, Ornella Vanoni: “Una donna che ha avuto tutto” (Di sabato 24 aprile 2021) MILANO – “Milva se n’è andata: la notizia mi ha colpita profondamente. L’ultima volta che l’ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva. Una donna che ha avuto tutto, bellezza, talento, una voce meravigliosa e una carriera straordinaria. Penso ad Edit Meier, la sua assistente, che le ha dedicato la vita”. Così Ornella Vanoni (foto) ricorda su Facebook Milva, scomparsa all’età di 81 anni. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 aprile 2021) MILANO – “se n’è andata: la notizia mi ha colpita profondamente. L’ultima volta che l’ho chiamata non mi parlava ma mi faceva vedere che sfogliava il mio album. Due giorni fa sembrava fosse ancora normale, se normale era la vita che faceva. Unache ha, bellezza, talento, una voce meravigliosa e una carriera straordinaria. Penso ad Edit Meier, la sua assistente, che le ha dedicato la vita”. Così(foto) ricorda su Facebook, scomparsa all’età di 81 anni. L'articolo L'Opinionista.

