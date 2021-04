Milva morta, Cristiano Malgioglio: “Ho il cuore rotto”. Poi lancia un appello a Maria De Filippi (Di sabato 24 aprile 2021) Il mondo della musica è in lutta: è morta Milva, se ne è andata a 82 anni la “rossa” della canzone italiana. Tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo, tra cui quello di Cristiano Malgioglio, che durante il Festival di Sanremo 2018 si era battuto affinché la cantante ricevesse il premio alla carriera (ritirato poi dalla figlia Martina). Sui social, il noto paroliere e cantautore ha pubblicato una foto di lui insieme alla “Pantera di Gorio” scrivendo: “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto.. ma volevo ricordarla così in tutta la sua bellezza e eleganza. Oggi il mio cuore è rotto. Ci lascia la più grande Artista del nostro Paese. Non c’è nessuno come lei. Mi dispiace per le altre cantanti italiane che hanno voci bellissime, ma lei era la più completa. Quando entrava lei sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Il mondo della musica è in lutta: è, se ne è andata a 82 anni la “rossa” della canzone italiana. Tantissimi i messaggi di cordoglio in suo ricordo, tra cui quello di, che durante il Festival di Sanremo 2018 si era battuto affinché la cantante ricevesse il premio alla carriera (ritirato poi dalla figlia Martina). Sui social, il noto paroliere e cantautore ha pubblicato una foto di lui insieme alla “Pantera di Gorio” scrivendo: “Non avrei mai voluto pubblicare questa foto.. ma volevo ricordarla così in tutta la sua bellezza e eleganza. Oggi il mio. Ci lascia la più grande Artista del nostro Paese. Non c’è nessuno come lei. Mi dispiace per le altre cantanti italiane che hanno voci bellissime, ma lei era la più completa. Quando entrava lei sul ...

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - repubblica : ?? E' morta Milva, storica voce della canzone italiana - Agenzia_Ansa : E' morta #Milva. La grande cantante e attrice, aveva 81 anni #ANSA - piperlastrega : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… - mariagrosso : RT @ultimenotizie: È morta ieri a Milano #Milva: lo conferma all'ANSA la figlia, Martina Corgnati, spiegando che la madre era malata da tem… -