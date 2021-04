Milano: presidio via Corelli, De Corato 'incredibile, centri rimpatri fondamentali' (Di sabato 24 aprile 2021) Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Mai più lager - No ai Cpr ha promosso a Milano, nel pomeriggio, una manifestazione in via Corelli per protestare contro i centri di permanenza per il rimpatrio. Un presidio "con distanziamento che dia un segnale forte, alla città e non solo, e a chi è rinchiuso nel cpr, la vergognosa frontiera di Milano". Nella struttura, "da oltre 6 mesi", c'è "uno dei più attivi centri di detenzione e deportazione d'Italia, che nel silenzio generale ha rimpatriato già oltre 500 persone, prevalentemente di nazionalità tunisina, dopo averle trattenute in condizioni di alienazione e isolamento totale, e nei fatti senza assistenza legale e sanitaria. Milano ha deciso di non tacere e, insieme ad altre città, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. (Adnkronos) - Mai più lager - No ai Cpr ha promosso a, nel pomeriggio, una manifestazione in viaper protestare contro idi permanenza per ilo. Un"con distanziamento che dia un segnale forte, alla città e non solo, e a chi è rinchiuso nel cpr, la vergognosa frontiera di". Nella struttura, "da oltre 6 mesi", c'è "uno dei più attividi detenzione e deportazione d'Italia, che nel silenzio generale haato già oltre 500 persone, prevalentemente di nazionalità tunisina, dopo averle trattenute in condizioni di alienazione e isolamento totale, e nei fatti senza assistenza legale e sanitaria.ha deciso di non tacere e, insieme ad altre città, ...

