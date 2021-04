Joe Biden, la Nato e l’Europa. Ecco l’occasione per rilanciare l’Alleanza (Di sabato 24 aprile 2021) Quello annunciato pochi giorni fa dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per il prossimo 14 giugno non potrà essere un vertice di routine. Per molti motivi potrà essere un’occasione davvero utile per rilanciare il ruolo dell’Alleanza, guardando soprattutto ai prossimi anni. La riunione arriva in un momento difficile per i Paesi Nato, da più di un anno colpiti dalla crisi pandemica, ma anche carico di aspettative, derivanti dal nuovo corso aperto con la nuova amministrazione americana guidata da Joe Biden, che ha manifestato apertamente l’intenzione di investire sui rapporti con i Paesi alleati, che condividono non solo un comune perimetro di sicurezza, ma soprattutto valori, storia, cultura. Proprio in questo frangente storico così complesso, la presenza di Biden a ... Leggi su formiche (Di sabato 24 aprile 2021) Quello annunciato pochi giorni fa dal segretario generale della, Jens Stoltenberg, per il prossimo 14 giugno non potrà essere un vertice di routine. Per molti motivi potrà essere un’occasione davvero utile peril ruolo del, guardando soprattutto ai prossimi anni. La riunione arriva in un momento difficile per i Paesi, da più di un anno colpiti dalla crisi pandemica, ma anche carico di aspettative, derivanti dal nuovo corso aperto con la nuova amministrazione americana guidata da Joe, che ha manifestato apertamente l’intenzione di investire sui rapporti con i Paesi alleati, che condividono non solo un comune perimetro di sicurezza, ma soprattutto valori, storia, cultura. Proprio in questo frangente storico così complesso, la presenza dia ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Il banco di prova dell'immigrazione La presidenza di Joe Biden segnerà un ritorno al multilateralismo? Difficile dirlo oggi. Nel mondo post - guerra fredda, nel quale il potere è multipolare e distribuito, raggiungere il consenso ...

Migliaia di armeni a Yerevan commemorano il genocidio Migliaia di armeni si sono radunati per ricordare le uccisioni di massa subite da parte dei turchi ottomani durante la prima guerra mondiale, una tragedia che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe oggi riconoscere formalmente come genocidio. La mossa storica di Biden - mai nessun presidente americano l'aveva fatto - rischia di infiammare ulteriormente le tensioni di ...

Joe Biden, il radicale L'HuffPost Armenia: Picierno (Pd), svolta epocale di Biden su genocidio, Turchia continua a negare Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden riconoscerà il genocidio del popolo armeno, "una svolta epocale, proprio oggi che ricorre la ...

Da Biden a Draghi, così cambia il clima (senza Cina). Parla Realacci Al summit per il Clima Biden ci ha ricordato che la transizione green rende più competitive le nostre economie.

