Jan e Kevin Magnussen insieme alla 24 ore di Le Mans

(Di sabato 24 aprile 2021) Janesaudisce un suo vecchio sogno: correre assieme a suo figlio. La famiglia da corsa si riuniràprossima 24 ore di Le, dove correranno nella classe LMP2. Guideranno una Oreca che sarà gentilmente fornita da Anders Fjorbach, titolare dell’High Class Racing. Il clanconferma così i rumors che circolavano fin da gennaio, quandoha debuttato nella serie IMSA con Chip Ganassi. “E’ un qualcosa che abbiamo cercato di fare per anni ed è veramente un sogno che si avvera“, ha commentatostesso sui social media. la 24 ore di Lesi disputerà il 22 agosto prossimo, in ritardo rispettodata iniziale di giugno. Le2021, ufficiale il rinvio ad agosto Qual è la ...

Magnussen ha annunciato via social la realizzazione di un sogno, correre con papà. Accadrà alla 24 Ore francese del prossimo agosto, quando i due piloti danesi condivideranno l'abitacolo ...Il sogno di correre assieme alla 24 Ore di Le Mans si è finalmente realizzato perMagnussen . La coppia padre e figlio, entrambi con dei trascorsi in Formula 1, faranno parte dell'equipaggio dell' Oreca 07 Gibson LMP2 #49 di High Class Racing , assieme a Anders ...Jan e Kevin Magnussen, padre e figlio, correranno insieme la 24 ore di Le Mans! Scopriamo i dettagli dell'operazione ed il loro background ...Kevin e Jan condivideranno l’abitacolo della High Class Racing nella gara endurance in agosto. L’ex Haas: “Un sogno che si avvera, ci abbiamo provato per anni” “Ci siamo! Io e papà correremo nello ...