Italiani agli Oscar, chi contende la statuetta a Laura Pausini e Pinocchio (Di sabato 24 aprile 2021) Partirà tra le favorite, Laura Pausini, nella corsa all’Oscar 2021 come miglior canzone originale. Dopo il Golden Globe - conquistato lo scorso marzo - la canzone “Io sì”, la colonna sonora scritta insieme a Nicolò agliardi e Diane Warren per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren, punta a riconfermarsi anche a Los Angeles, dove la cantante emiliana sarà presente. La sua performance è stata già registrata e andrà in onda nella notte tra domenica e lunedì dalla Terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture (anch’essa italiana, dato che è stata realizzata da Renzo Piano). Per l’occasione, ha indossato un tuxedo dorato che Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, ha disegnato per lei. Durante la cerimonia invece, sempre vestita da Valentino, la star italiana siederà come gli altri ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Partirà tra le favorite,, nella corsa all’2021 come miglior canzone originale. Dopo il Golden Globe - conquistato lo scorso marzo - la canzone “Io sì”, la colonna sonora scritta insieme a Nicolòardi e Diane Warren per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti e interpretato da Sophia Loren, punta a riconfermarsi anche a Los Angeles, dove la cantante emiliana sarà presente. La sua performance è stata già registrata e andrà in onda nella notte tra domenica e lunedì dalla Terrazza dell’Academy Museum of Motion Picture (anch’essa italiana, dato che è stata realizzata da Renzo Piano). Per l’occasione, ha indossato un tuxedo dorato che Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, ha disegnato per lei. Durante la cerimonia invece, sempre vestita da Valentino, la star italiana siederà come gli altri ...

