Inter-Verona, Juric: “Loro i più forti. Noi troppo fragili: è facile farci gol” (Di sabato 24 aprile 2021) Ivan Juric ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Verona, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Ci sono momenti della partita che abbiamo stradominato, giocando bene e creando occasioni. Poi ci sono conoscenze che dobbiamo migliorare, sulle quali non abbiamo avuto modo di lavorare molto. La mia sensazione è che siamo fragili, è facile farci gol. Bisogna alzare il livello d’attenzione. Poi c’è un fattore legato alla tipologia di giocatori che abbiamo, e questo lo paghiamo. L’altro giorno volevo cambiare qualcosa e, detto sinceramente, ho sbagliato. Contro l’Inter è tutto più difficile, l’altro giorno strameritavano e gli è andata male”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico degli scaligeri SU CONTE E ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ivanha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di, trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: “Ci sono momenti della partita che abbiamo stradominato, giocando bene e creando occasioni. Poi ci sono conoscenze che dobbiamo migliorare, sulle quali non abbiamo avuto modo di lavorare molto. La mia sensazione è che siamo, ègol. Bisogna alzare il livello d’attenzione. Poi c’è un fattore legato alla tipologia di giocatori che abbiamo, e questo lo paghiamo. L’altro giorno volevo cambiare qualcosa e, detto sinceramente, ho sbagliato. Contro l’è tutto più difficile, l’altro giorno strameritavano e gli è andata male”. Di seguito le dichiarazioni complete del tecnico degli scaligeri SU CONTE E ...

