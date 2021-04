Indagine parlamentare sulle toghe | un colpo a Montesquieu

(Di sabato 24 aprile 2021) Sono tanti i motivi per cui ritengo che il Parlamento non debba mettere sottola magistratura, si muovono su piani diversi pur essendo tra loro correlati in modo inestricabile. Motivi che attengono all’essenza della democrazia costituzionale. Il principio enunciato all’articolo 101 della Carta secondo cui «I giudici sono soggetti soltanto alla legge» va interpretato in considerazione della necessità democratica di preservare l’indipendenza dei giudici e tenerli fuori dall’orbita del potere, come ci ha insegnato Luigi Ferrajoli. Non è questo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

... manifestando in tono scherzoso e ironico che questa legge " non permette che unsia destituito dal suo incarico se coinvolto in un'penale, ma solo in caso di condanna e, con la ...... sottolineando come sarebbe opportuno avviare un'. 'In Italia, nel luglio 2020 è stata ... sia sull'opportunità di un'inchiestasulla giustizia' . Cdm su Recovery Plan/ Draghi ...Sono tanti i motivi per cui ritengo che il Parlamento non debba mettere sotto indagine la magistratura, si muovono su piani diversi pur essendo tra loro correlati in modo inestricabile. Motivi che att ...Il 91 percento degli italiani si è dichiarato d’accordo con l’inserimento della tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali in ...