I Soliti Ignoti | Eleonora Giorgi chiede l’intervento del notaio ma Amadeus la blocca | “Che idiota!”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) La detective vip della puntata de Iandata in onda ieri venerdì 23 aprile è stata. L’attrice romana, arrivata al momento del parente misterioso, sceglie l’ignoto numero 8 ma quandole ricorda che può usufruire del dubbione lei risponde: “Sì, ho il dubbione. Lo confermo”. Poi il gesto inaspettato:richiama l’ignoto appena scartato.replica: “Devi sceglierne un altro”. E lei: “Ma come? CheE allora ho perso tutto, ve lo dico. Cavolo, ma cosa ho fatto? Non c’è nessun modo che il..?“. “No, non si può”, risponde. Morale della favola? L’ignoto corretto era il numero 5. Lunedì, sempre su Rai 1, si tornerà a giocare per la ...