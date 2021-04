Highlights e gol Parma-Crotone 3-4 | Serie A 2020 2021 VIDEO

Advertising

sportli26181512 : Metz-PSG 1-3: Il Paris Saint-Germain porta a casa tre punti importanti grazie al successo ottenuto nel match valevo… - alevarone : RT @MauroV1968: Sto riguardando gli highlights di #GenoaSpezia... Destro NON ha fatto fallo. Il gol di Pandev era valido. @GenoaCFC gli err… - MauroV1968 : Sto riguardando gli highlights di #GenoaSpezia... Destro NON ha fatto fallo. Il gol di Pandev era valido. @GenoaCFC… - sportli26181512 : sc Heerenveen-PEC Zwolle 0-2: Importante successo fuori casa del Zwolle sull'Heerenveen. Nel match valido per la tr… - sportli26181512 : Valladolid-Cadice 1-1: Valladolid e Cadice si dividono un punto a testa. Nel match valido per la trendaduesima gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Glie idi Metz - Paris Saint Germain , valevole per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 2020/2021, in cui i parigini guidati da Mauricio Pochettino si sono imposti 3 - 1 sui padroni ...I video deidi Mainz - Bayern Monaco. I bavaresi incappano in una clamorosa sconfitta per 2 - 1 nella 31esima giornata di Bundesliga 2020/2021, con idi Burkardt al 3 (errore di Neuer) e di Quaison al 37 di testa. Per il Bayern Monaco a segno Lewandowski al 94 , che sfrutta un appoggio di testa errato di Hack. Tre punti fondamentali per il ...Video gol e highlights di Parma Crotone, match in programma sabato alle ore 18.00 e valido per la 33^ giornata di Serie A.VIDEO - Gli highlights e i gol di Metz-Psg 1-3, match valevole per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 2020/2021 ...