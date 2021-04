Ghost in the Machine: i Police, “reconfigured” (Di sabato 24 aprile 2021) Correva l’anno 1981.Nel mese di Ottobre, l’Inghilterra si apprestava a fare i conti con uno degli inverni più freddi di sempre (il “Big Snow of 1982” sarebbe arrivato di lì a qualche settimana) ma, almeno nella musica, le temperature furono diametralmente opposte a quelle atmosferiche.I Queen pubblicarono con David Bowie “Under Pressure”, segnando un duetto tra quelli più memorabili del panorama pop-rock e, dall’altra parte di Londra, Sting, Andy Summers e Stewart Copeland davano alle stampe “Ghost in the Machine”, l’album della “riconfigurazione musicale” per il trio inglese.Zenyatta Mondatta dell’anno precedente li rese delle star, raggiungendo il 5° posto in classifica (la loro prima Top 10) e due dei suoi singoli – “De Do Do Do, De Da Da Da” e “Don’t Stand So Close to Me” entrarono in Top 10 per la prima volta. Quando iniziarono a lavorare su ... Leggi su helpmetech (Di sabato 24 aprile 2021) Correva l’anno 1981.Nel mese di Ottobre, l’Inghilterra si apprestava a fare i conti con uno degli inverni più freddi di sempre (il “Big Snow of 1982” sarebbe arrivato di lì a qualche settimana) ma, almeno nella musica, le temperature furono diametralmente opposte a quelle atmosferiche.I Queen pubblicarono con David Bowie “Under Pressure”, segnando un duetto tra quelli più memorabili del panorama pop-rock e, dall’altra parte di Londra, Sting, Andy Summers e Stewart Copeland davano alle stampe “in the”, l’album della “riconfigurazione musicale” per il trio inglese.Zenyatta Mondatta dell’anno precedente li rese delle star, raggiungendo il 5° posto in classifica (la loro prima Top 10) e due dei suoi singoli – “De Do Do Do, De Da Da Da” e “Don’t Stand So Close to Me” entrarono in Top 10 per la prima volta. Quando iniziarono a lavorare su ...

