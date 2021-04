Gandino | stroncato da un malore sul posto di lavoro | muore 58enne

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 aprile 2021) A dare all’allarme alle prime luci dell’alba, alle 5.52 di sabato 24 aprile, è stato un collega che lo ha visto accasciato sul muretto. È statoda un, F.B 58anni di Albino. Era un manutentore che avrebbe dovuto controllare alcuni impianti nel weekend alla Radici, in via Foscolo a. Immediati i soccorsi della Croce Verde di Colzate e l’auto medica, per ilpurtroppo non c’era più nulla da fare. Sulsono intervenuti anche i carabinieri die l’Ats per le verifiche di Legge.