Formula 1, il Gran Premio del Giappone rimane a Suzuka fino al 2024 (Di sabato 24 aprile 2021) Il circuito di Suzuka resta nel circus della Formula 1 per almeno altri tre anni. Durante la notte il sito ufficiale della regina delle competizioni motoristiche ha pubblicato un comunicato stampa con cui ha annunciato il rinnovo della partnership con il circuito del Kansai fino al 2024, spinto dalla storicità del tracciato, ormai facente parte del calendario dal lontano 1987, e dai buoni rapporti con Mobilityland, promoter dell’evento. Il Presidente e CEO della Formula 1 Stefano Domenicali non nasconde la sua soddisfazione per aver trovato l’accordo: “Sono davvero felice che la Formula 1 continuerà a correre a Suzuka per altri tre anni. Il Giappone ha un posto speciale nei cuori e nelle menti dei fan di tutto il mondo e Suzuka è stato ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) Il circuito diresta nel circus della1 per almeno altri tre anni. Durante la notte il sito ufficiale della regina delle competizioni motoristiche ha pubblicato un comunicato stampa con cui ha annunciato il rinnovo della partnership con il circuito del Kansaial, spinto dalla storicità del tracciato, ormai facente parte del calendario dal lontano 1987, e dai buoni rapporti con Mobilityland, promoter dell’evento. Il Presidente e CEO della1 Stefano Domenicali non nasconde la sua soddisfazione per aver trovato l’accordo: “Sono davvero felice che la1 continuerà a correre aper altri tre anni. Ilha un posto speciale nei cuori e nelle menti dei fan di tutto il mondo eè stato ...

