Festa della Liberazione, gli “inessenziali” in piazza alle 22.01 per lo “Scoprifuoco” (Di sabato 24 aprile 2021) Le categorie considerate “inessenziali” dal governo si danno appuntamento in un giorno molto simbolico per far sentire la loro voce. Il 25 aprile, Festa della Liberazione, si ritroveranno in piazza della Signoria a Firenze per lo “Scoprifuoco”. A che ora? Rigorosamente a partire dalle 22.01. Un sit in di protesta contro il coprifuoco che distrugge le loro aziende.



